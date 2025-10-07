Rekortmen Kız Elif Berfin Altun'dan Avrupa'da Altın Madalya

MARDİN'de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (17), İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında altın madalya kazandı.

Mardin'de 7 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, Mart ayında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen yarışmada Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

ALTIN MADALYA KAZANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Elif Berfin Altun, 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde altın madalya kazandı. Milli takım formasıyla yarışan Altun, turnuva boyunca sergilediği istikrarlı ve başarılı performansıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla birlikte sergilediği uyum ve yüksek atış isabeti sayesinde kadınlar takım kategorisinde zirveye çıkan Altun, Avrupa'nın en iyi sporcularının yer aldığı bu prestijli organizasyonda altın madalya kazanarak kariyerine bir yenisini daha ekledi.

VALİLİKTEN TEBRİK PAYLAŞIMI

Mardin Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "İstanbul'da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde yarışan hemşehrimiz ve milli sporcumuz Elif Berfin Altun, altın madalya kazanarak büyük başarı elde etmiştir. Milli sporcumuzu ve teknik heyetini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.