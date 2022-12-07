Rekor kırılacak! Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı için geri sayıma geçti

Fenerbahçe'de performansıyla harikalar yaratan Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı-lacivertliler, rekor gelir beklediği milli futbolcuyu 25 milyon euronun altına satmayı düşünmüyor. Ara transfer döneminde teklifleri değerlendirmeyecek Fenerbahçe, genç yıldıza talip olan takımlara sezon sonunu işaret etti.

Vitor Pereira döneminde başlayan çıkışını Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle üzerine koyarak sürdüren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisini çeken milli futbolcu, sarı-lacivertlilere rekor bonservis kazandırabilir.

FENERBAHÇE SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Inter ve Milan'ın milli futbolcunun transferini ocak ayında bitirmek için rekabete girdiği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu kulüplere "Sezon sonu görüşelim." dediği ifade edildi.

HEDEF 25 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'nin 25 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmesi beklenmiyor. Milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerle imzaladığı sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor.