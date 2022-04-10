'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının ünlü yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında bayıldı.

STÜDYOYA HEMEN SEDYE GELDİ

Fenerbahçeli olan Abdülkerim Durmaz yanında galibiyeti kutladığı sırada "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, kısa süre sonra bayıldı. Stüdyoya hemen sağlık ekibi girerken, Kütahyalı da sedyeye yatırıldı ve ilk müdahale yapıldı.

"GALATASARAY'I HİÇ BU KADAR ACINASI HALDE GÖRMEDİM"

Durumunun iyi olduğu anlaşılan Rasim Ozan Kütahyalı daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef yine yanıldım. Çok üzgünüm. 40 yaşındayım, hiç Galatasaray'ı bu kadar acınası halde görmedim." ifadelerini kullandı.