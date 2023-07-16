Rekabet bitmek bilmiyor! Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez de Lozano için kapışacak
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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray Napoli'de forma giyen Meksikalı futbolcu Hirving Lozano ile ilgileniyor. 27 yaşındaki futbolcunun hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu.
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, sağ kanat transferi için aynı isme yöneldi. Ezeli rakipler, Napoli'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Hirving Lozano'yu gündemine aldı.
İspanyol basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray, Napoli forması giyen 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Hirving Lozano ile ilgileniyor.
Yıldız futbolcuları kadrosuna katan Fenerbahçe, Napoli forması giyen Lozano'yu da takip ediyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sağ kanat bölgesine bir transfer daha istemesi sonucu sarı-lacivertliler, transfer listesinde bulundurduğu Lozano için hamle yapması bekleniyor.
Öte yandan şampiyonluk yolunda sağlam kadro kurmak isteyen ve Milot Rashica ile henüz anlaşamayan sarı-kırmızılılarda Lozano için devrede.
Haberde, İtalya'da mutlu olan Lozano'nun takımda kalmak istediği belirtildi. 27 yaşındaki oyuncunun şu an için herhangi bir transfer görüşmesi yapmayı planlamadığı ifade edildi.