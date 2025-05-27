Refahiye'de 'Her Pedal Bir Nefes' Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi

Refahiye Kaymakamlığı ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Refahiye Gençlik Merkezi'nin "Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla düzenlediği bisiklet turu etkinliği ile gençler Dumanlı Tabiat Parkı'nda pedal çevirdi. Etkinlikte çevre bilinci ve sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

"Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla Refahiye'de bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi amaçlarken aynı zamanda gençlere doğa ile iç içe olma ve sağlıklı yaşamın önemini deneyimleme fırsatı sundu.

Dumanlı Tabiat Parkı'nın büyüleyici atmosferinde pedal çeviren gençler, hem fiziksel aktivite yapma hem de bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma imkanı buldu. - ERZİNCAN