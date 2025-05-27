Refahiye'de 'Her Pedal Bir Nefes' Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi

Refahiye'de 'Her Pedal Bir Nefes' Bisiklet Turu Etkinliği Düzenlendi
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Refahiye Kaymakamlığı ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turu etkinliği, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçladı. Dumanlı Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar doğa ile iç içe pedal çevirdi.

Refahiye Kaymakamlığı ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Refahiye Gençlik Merkezi'nin "Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla düzenlediği bisiklet turu etkinliği ile gençler Dumanlı Tabiat Parkı'nda pedal çevirdi. Etkinlikte çevre bilinci ve sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

"Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla Refahiye'de bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Etkinlik, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi amaçlarken aynı zamanda gençlere doğa ile iç içe olma ve sağlıklı yaşamın önemini deneyimleme fırsatı sundu.

Dumanlı Tabiat Parkı'nın büyüleyici atmosferinde pedal çeviren gençler, hem fiziksel aktivite yapma hem de bölgenin doğal zenginliklerini yakından tanıma imkanı buldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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