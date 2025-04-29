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Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, İkas Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda parkurlu ısınma ve dar alanda oyun çalışmaları yapıldı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs pazar günü sahasında oynayacağı İkas Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, parkurlu ısınma ve dar alanda oyunla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla sona erdi.

Reeder Samsunspor, yarınki idmanla İkas Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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