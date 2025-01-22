Reeder Samsunspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Reeder Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü ve futbolcular dar alanda oyun ile şut çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü Gaziantep Fk'yi konuk edecek Reeder Samsunspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Samsun ekibi, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.