Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi
Kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler

Tekme tokat dövdükleri yetmedi saçlarını koparıp gülerek poz verdiler

Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ile Mücadele Verecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. 51 puanla 3. sırada bulunan Samsunspor, son 3 haftada yaşadığı mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gain Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.

Son 3 haftada peş peşe mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım, Corendon Alanyaspor'u yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.

Samsun ekibinde sakatlığı sone eden Marc Bola'nın 2 hafta sonra yeniden formasına kavuşması beklenirken, sakatlıkları devam eden Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.