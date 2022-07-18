Reddettiği parayı duyanlar şaştı kaldı! Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, servet değerindeki teklifi kabul etmedi

Amerikan Beyzbol Ligi takımlarındanWashington Nationals'ın yıldız ismi Juan Soto'nun reddettiği sözleşme teklifine kimse inanamadı. The Athletics'te yer alan habere göre 23 yaşındaki beyzbolcu, lig rekoru olabilecek bir teklifi reddetti.

15 YIL 440 MİLYON DOLAR

Washington Nationals'ın 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini kabul etmeyen Juan Soto'nun, daha iyi bir kontrat alabileceğini düşündüğü için takımdan ayırılmak istediği aktarıldı. Juan Soto'nun takımı ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Juan Soto, Washington Nationals'a 2015 yılında serbest oyuncu statüsünde katılmıştı.