Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
The Athletic'e göre Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'i yakından takip ediyor.
- Barcelona'nın sportif direktörü Deco ve transfer ekibi, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in performansını takip ediyor.
- Barcelona, yaz transfer döneminde Victor Osimhen'i transfer listesine aldı.
- Barcelona, Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sona ermesi durumunda hücum hattını yeniden yapılandırmayı planlıyor.
İspanyol devi Barcelona'nın, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Victor Osimhen'i yakından takip ettiği iddia edildi. Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü, Katalan ekibinin transfer listesinde yer alıyor.
DECO VE TRANSFER EKİBİ TAKİP EDİYOR
The Athletic'in haberine göre Barcelona'nın sportif direktörü Deco ve kulübün transfer ekibi, Victor Osimhen'in performansını yakından izliyor. Sarı-kırmızılı formayla dikkat çeken golcünün yaz transfer döneminde önemli hedeflerden biri olduğu ifade edildi.
LEWANDOWSKI SONRASI İÇİN PLAN
Haberde ayrıca transferin, Robert Lewandowski'nin sözleşmesinin sona ermesi ve takımdan ayrılması durumunda Barcelona için daha da önem kazanacağı belirtildi. Katalan ekibinin, Polonyalı yıldızın olası ayrılığına karşı hücum hattını yeniden yapılandırmayı planladığı aktarıldı.