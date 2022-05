- Recep Yazıcı: "Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirdik"

İZMİR - Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, sahalarında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada kazanmaları gereken bir maçı berabere bitirdiklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 35. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, açıklamalarda bulundu.

Recep Yazıcı, "Her iki takımı da kutluyorum. Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirdik. Küme düşmemek için oynuyoruz. Daha önce başardığımız bir durumdu. 3 gün önce göreve başladık. Bu süre içinde bir teknik adamın yapması gereken her türlü antrenman ve motivasyon çalışmasını yaptık. Bunun da sahaya yansıdığını gördük. Böyle iyi bir takıma karşı taktik planlarımızı yerine getirmeye başladık ve golü de bulduk. Zaman zaman ikinci üçüncü gol pozisyonlarını da yakaladık. Haddimizi bilerek oynayamaya çalıştık. İkinci devre başında bireysel hatadan golü yedik. Bu bizim moralimizi bozdu. Daha sonra toparladık ancak 3 puanı getirecek son vuruşu yapamadık. Dolayısıyla evimizde 2 puan kaybetmiş olduk. Şimdi bu maçı bırakıp önümüzdeki hafta oynayacağımız Denizli maçına ve diğer maçlara odaklanacağız. Alabileceğimiz azami puanı alıp ligde kalmaya çalışacağız. Hakemlerin mücadelemize etki etmemesi lazım. Hakem hatalarını kabullenecek pozisyonda değiliz, küme düşmemeye oynuyoruz. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olması lazım. Umut her zaman var, mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.