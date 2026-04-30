Recep Karatepe: 'Genç oyuncuların çıkması anlamında çok büyük bir başarı elde ettik'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, transfer yasağı durumundan dolayı altyapı geçişlerini iyi yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Şu an takip edilen ve değer kazanan oyuncularımız olması çok önemli. Genç oyuncuların çıkması anlamında çok büyük bir başarı elde ettik" dedi.

2. Lig Beyaz grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Recep Karatepe, geride kalan sezonla ilgili basın toplantısı düzenledi. 33 maçta takımı yönettiğini belirten Karatepe, "Birçok sorunla uğraştık. Bunların hepsi sezon içinde aşıldı. Sezon içinde camianın birçok korkusu vardı. Benim geldiğim yerde hedef olur. Hedefin olmadığı yerde benim çalışmam mümkün değildir. Düşmenin planı yoktur. Hedefimiz play-off'ta olmaktı. Evet play-off'a giremedik ama bunun için emek verdik. Son haftaya kadar play-off heyecanını getirmenin hem oyuncularım hem kendi adıma haklı gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"Genç oyuncuların çıkması anlamında çok büyük bir başarı elde ettik"

Genç bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Recep Karatepe, "Genç bir takıma sahip olmanın avantajlı ve dezavantajlı durumları var. Çoğunlukla dezavantajlı durumlar vardı. 30 yaş üstü, tecrübeli 6-7 oyuncumuz vardı ancak öte yandan 25 yaş altı çok fazla oyuncumuz da vardı. Transfer yasağı olan durumda da altyapı geçişlerini iyi yapmaya çalıştık. Şu an takip edilen ve değer kazanan oyuncularımız olması çok önemli. Genç oyuncuların çıkması anlamında çok büyük bir başarı elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğa oynamak ya da plan-off'ta olmak mümkündü"

Takımın farklı formasyonlarda oynayabilmesinin hem avantaj hem de dezavantaj oluşturduğunu ifade eden Karatepe, "33 maç önemli bir sayı. Türkiye şartlarında bir teknik direktörün 33 maça çıkması önemli bir şey. 1.90'a yakın bir puan ortalaması yapmışız. Belki bunu 2'nin üstüne çıkartsaydık şampiyonluğa oynamak ya da plan-off'ta olmak mümkündü" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı