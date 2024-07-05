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Recep Kara, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 5. kez altın kemeri hedefliyor

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, bu yıl beşinci kez altın kemeri kazanmayı hedefliyor. Kara, yaptığı açıklamada, Kırkpınar'ı sevdiğini ve güreşmeyi sevdiğini belirtti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez başpehlivan olmayı başaran Recep Kara, bu yıl beşinci kez altın kemeri kazanmayı hedefliyor.

Recep Kara, 2004, 2007, 2008 ve 2016 yıllarında Kırkpınar'da altın kemer kazandı.

Yıl boyunca hazırlıklarını tamamlayan Recep Kara, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanından beşinci kez altın kemerle ayrılmayı istiyor.

Recep Kara, AA muhabirine, Kırkpınar'da 20'nci yılını geçirdiğini söyledi.

2004 yılında Cumhuriyet tarihinin en genç başpehlivanı olarak er meydanına çıktığını aktaran Recep Kara, "Bir sporcunun 20 yıl boyunca performansını koruyabilmesi, bu er meydanına çıkıp güreş yapabilmesi kolay bir olay değil ama şükürler olsun biz işimizi seviyoruz. Antrenmanımızı, hayatımızı hep ona göre planlıyoruz, yine geldim, iddialıyım." diye konuştu.

Son 8 yıldır sakatlıkları nedeniyle er meydanında istediği başarıyı yakalayamadığını dile getiren Recep Kara, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde en iyi şekilde mücadele edeceğini vurguladı.

Son yıllarda performansının yüzde 50'siyle güreşebildiğini dile getiren Recep Kara, şöyle devam etti:

"Yine de mücadelemi sonuna kadar veririm çünkü Recep Kara er meydanına girdiği zaman sonuna kadar Allah ne verdiyse güreş yapar. Bu bilinçle geldik çünkü Kırkpınar'ı seviyoruz. Ata sporu, ecdat sporu, 663 yıllık bir emanet. Bu kültüre, bu mirasa atalarımızdan bize olan bu emanete sahip çıkacağız ve sonuna kadar da yaşatacağız."

"Alttan genç bir kuşak geliyor"

Recep Kara, artık er meydanında genç kuşakları görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Güreş adına umutlandığını kaydeden Recep Kara, "Alttan genç bir kuşak geliyor. Yeni bir jenerasyon geldi, artık biz yaşlandık. 2-3 seneye kadar güreşi bırakacağız doğal olarak." ifadelerini kullandı.

Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kentte güreşmenin kendisine ayrı bir heyecan kattığını belirten Recep Kara, güreşmeyi sevdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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