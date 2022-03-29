Recep Aktaş: "İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur" - Haberler

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Recep Aktaş: "İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur"

İhlas Haber Ajansı - Ozan Buğra Koşar - Spor
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- Recep Aktaş: "İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur" Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Recep Aktaş, ilk madalyasını üçüncülükle aldığını ve ilerleyen dönemlerde inşallah altın madalya sonrasında da röportaj vereceğini söyledi.

- Recep Aktaş: "İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur"

İSTANBUL - Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Recep Aktaş, ilk madalyasını üçüncülükle aldığını ve ilerleyen dönemlerde inşallah altın madalya sonrasında da röportaj vereceğini söyledi.

Macaristan'da düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda Moldovalı rakibi Maxim Sacultan'ı tuşla yenerek bronz madalya kazanan Recep Aktaş, müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonaya katılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Aktaş, "Herkesin emeği üzerimizde çok var. Bizde 70 milyonu temsil etmek için elimizden geleni sonuna kadar vermeye çalışıyoruz. Bu sefer üçüncü oldum, ilk madalyam. İnşallah ilerleyen dönemlerde altın madalya röportajı vermek nasip olur" şeklinde konuştu

Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur

Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur

Recep Aktaş: İnşallah altın madalya röportajı vermekte nasip olur

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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