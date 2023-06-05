Real Valladolid La Liga'dan düştü

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonunun son haftasında oynanan maçların ardından 2. lige düşen üçüncü takım Real Valladolid oldu. La Liga'da kalmak için 6 takımın mücadele ettiği son haftada, sahasında oynadığı maçta Getafe ile 0-0 berabere kalan Valladolid, Elche ve Espanyol'un ardından lige veda etti.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2022-2023 sezonunun son haftasında oynanan maçların ardından 2. lige düşen üçüncü takım Real Valladolid oldu.

La Liga'da kalmak için 6 takımın mücadele ettiği son haftada, sahasında oynadığı maçta Getafe ile 0-0 berabere kalan Valladolid, Elche ve Espanyol'un ardından lige veda etti.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'nun 2018 yılından bu yana en büyük hissedarı olduğu Real Valladolid, 2020-2021 sezonunda da 2. lige düşmüştü.

Ligin 36. haftasında sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Getafe'nin yanı sıra, sahasında oynadığı maçta şampiyon Barcelona'yı 2-1 yenen Celta Vigo, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Valencia, deplasmanda Espanyol ile 3-3 berabere kalan Almeria ve Elche deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Cadiz ligde kaldı.