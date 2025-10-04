Real Madrid, Villarreal'i 3-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Villarreal'i 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, karşılaşma öncesi ligde eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü aldı.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 47. dakikada Junior Vinicius'un golüyle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 69. dakikada Junior Vinicius penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Villarreal, 73. dakikada Georges Mikautadze'nin golüyle skoru 2-1'e getirirken, 81. dakikada Kylian Mbappe fileleri havalandırdı ve Real Madrid mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid, puanını 21'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Villarreal ise 16 puanda kaldı.

Öte yandan müsabaka öncesi La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü milli oyuncu Arda Güler, 11'de maça başlarken, 64. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı. - İSTANBUL