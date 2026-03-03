Haberler

Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilen Real Madridli futbolcu Rodrygo, sezonu kapattı. Brezilyalı futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nı da kaçıracak.

  • Real Madrid forması giyen Brezilyalı futbolcu Rodrygo'nun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.
  • Rodrygo'nun sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyeceği belirtildi.
  • Rodrygo'nun yaz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda forma giyme ihtimalinin imkansız olduğu dile getirildi.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile 2026 Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Brezilya'ya kötü haber geldi.

RODRYGO'NUN SAĞ DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK

Real Madrid forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı golcü Rodrygo'nun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

SEZONU KAPATAN OYUNCU DÜNYA KUPASI'NDA DA YOK

Marca'nın haberine göre; Takımının dün gece Getafe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan deneyimli oyuncunun, yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık saptandığı ve sezonu kapattığı belirtildi. Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek yıldız oyuncunun, yaz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda da forma giyme ihtimalinin imkansız olduğu dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 27 maça çıkan Rodrygo, bu maçlarda 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular

Ülkenin geleceğinin belirleneceği bina vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Domenico Tedesco'dan kötü haber

Kötü haberler bitmiyor! Kritik maç öncesi taraftarı kahreden gelişme
Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor

Çin savaşın 4. gününde harekete geçiyor: Gerekli adımlar atılacak
Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 29 gol atan oyuncuyu Süper Lig devine önerdi
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?