Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ile 2026 Dünya Kupası'nda başarı hedefleyen Brezilya'ya kötü haber geldi.

RODRYGO'NUN SAĞ DİZ ÖN ÇAPRAZ BAĞLARINDA YIRTIK

Real Madrid forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı golcü Rodrygo'nun sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

SEZONU KAPATAN OYUNCU DÜNYA KUPASI'NDA DA YOK

Marca'nın haberine göre; Takımının dün gece Getafe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan deneyimli oyuncunun, yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık saptandığı ve sezonu kapattığı belirtildi. Sezonun geri kalan kısmında forma giyemeyecek yıldız oyuncunun, yaz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda da forma giyme ihtimalinin imkansız olduğu dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 27 maça çıkan Rodrygo, bu maçlarda 3 gol ve 6 asistlik skor katkısı üretmeyi başardı.