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Real Madrid, Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdı

Real Madrid, Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdı
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Real Madrid, Ocak ayında göreve gelen Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını duyurdu. Arbeloa, 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Real Madrid, Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Real Madrid, Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile teknik direktörlük görevine son verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada altyapı akademisinden başlayarak kulübe bağlılığı ve profesyonelliğine dikkat çekilirken emekleri için teşekkür edildi.

Ocak ayında göreve gelen Arbeloa, tüm kulvarlarda 28 maça çıkarken bu süreçte 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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