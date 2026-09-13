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Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yı farklı mağlup etti

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İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe, 17. dakikada Alvaro Carreras ile 35. dakikada Jude Bellingham attı.

Konuk takımın tek golünü 51. dakikada Sergio Camello kaydetti.

Real Madrid'de 72. dakikada Yan Diomande'nin yerine oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, Mbappe'nin attığı ikinci golün pasını verdi.

Kaynak: AA
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