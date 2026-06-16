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Antonio Rüdiger, Real Madrid ile nikah tazeledi

Antonio Rüdiger, Real Madrid ile nikah tazeledi
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La Liga ekibi Real Madrid, 33 yaşındaki Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu. Rüdiger, Madrid formasıyla 182 maçta 8 gol ve 4 asist kaydetti.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Alman defans oyuncusu Antonio Rüdiger'in sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'te, başkanlık seçiminin ardından kadro planlaması hız kazandı. Başkent temsilcisi bu kapsamda 33 yaşındaki savunma oyuncusu Antonio Rüdiger'in de sözleşmesinin 2027 yılına dek uzatıldığını duyurdu.

Real Madrid formasıyla toplam 182 müsabakada görev alan Rüdiger, 14 bin 652 dakika sahada kalırken 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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