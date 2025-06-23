Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 Yenerek İlerliyor

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Real Madrid, 10 kişi kalmasına rağmen Pachuca'yı 3-1 yenerek puanını 4'e çıkardı. Arda Güler attığı golle takımına katkı sağladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya temsilcisi Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanyol ekibi Real Madrid ile Meksika takımı Pachuca karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan maçta Brezilyalı hakem Ramon Abatti düdük çaldı. Ramon Abatti'nin yardımcılıklarını Danilo Ricardo ve Rafael Alves yaptı.

Real Madrid maçın henüz 7'nci dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 4'e çıkardı. Pachuca ise henüz puanla tanışamadı. Bu mücadelede Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 35'inci dakikada Jude Bellingham, 43'üncü dakikada Arda Güler ve 70'inci dakikada Federico Valverde kaydetti. Pachuca'nın tek golü 80'inci dakikada Elias Montiel'den geldi.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan ve bir tane de gol atan milli futbolcu Arda Güler, 60 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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