Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 Mağlup Etti

Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 Mağlup Etti
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Pachuca'yı 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. maçında Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 2. hafta karşılaşmasında Arda Güler'in forma giydiği İspanyol devi Real Madrid ile Meksika temsilcisi Pachuca, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Brezilyalı hakem Ramon Abatti'nin yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Asencio kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10 kişi bıraktı. 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle Real Madrid 1-0 öne geçerken, 43. dakikada Gonzalo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli yıldız Arda Güler, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 60. dakikada Arda Güler, yerini Luka Modric'e bırakırken, Real Madrid 70. dakikada Federico Valverde'nin golüyle farkı 3'e çıkardı. 80. dakikada Pachuca ekibinde Elias Montiel fileleri havalandırırken, mücadele Real Madrid'in 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Real Madrid puanını 4'e yükseltirken, Pachuca ise sıfır puanda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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