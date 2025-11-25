Haberler

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil

Dünya devinden Osimhen bombası! Gözden çıkarılan para öyle böyle değil
Güncelleme:
İspanyol basınına göre Real Madrid, Mbappe'yi sola çekecek yeni hücum planı için Victor Osimhen'i hedef seçti. Transferin maliyetinin 100 milyon euroyu aşabileceği belirtilirken, Osimhen'in Madrid için stratejik bir golcü olarak görüldüğü ifade edildi.

  • Real Madrid, Victor Osimhen transferi için 100 milyon euroyu aşan bir bedel ödemeyi planlıyor.
  • Real Madrid, Kylian Mbappé'yi sol kanatta kullanmak için Osimhen'i merkez forvet olarak hedefliyor.
  • Victor Osimhen, Galatasaray'da Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde performans göstererek Avrupa kulüplerinin ilgisini çekiyor.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor. Son olarak İspanyol basınından Real Madrid cephesinden dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Eflatun-beyazlıların, geleceğin golcüsünü belirlerken Osimhen'i listenin başına aldığı öne sürüldü.

MBAPPE PLANI: SOLA GERİ ÇEKİLECEK

İspanya kaynaklı haberlere göre Real Madrid, Kylian Mbappé'yi yeniden sol kanatta kullanma fikrini gündemine aldı. Mbappé'nin doğal pozisyonuna dönmesi için merkez forvet bölgesine elit bir golcü arayan Madrid yönetimi, bu rolde Osimhen'in ideal aday olduğunu düşünüyor.

"REAL MADRID İÇİN STRATEJİK BİR PARÇA"

Haberi duyuran Fichajes, Real Madrid'in Osimhen planını, "Kulüp, ceza sahasında güçlü varlık gösteren, anında etkili olabilecek üst düzey bir bitiriciyi transfer etmek için ideal zamanın geldiğine inanıyor. Osimhen, Galatasaray'a katıldığından beri olağanüstü bir seviyede oynayarak takımının kilit hücum gücü haline geldi. Madrid için gelecek sezonda stratejik bir çözüm olarak öne çıkıyor" ifadeleriyle anlattı.

TRANSFER 100 MİLYON EUROYU AŞABİLİR

İddiaya göre Real Madrid, Osimhen transferi için 100 milyon euroyu aşan bir bedeli gözden çıkarabilir. Haberde ayrıca, LaLiga'nın Afrika pazarında büyük bir karşılık bulacağı ve Osimhen'in kıtanın en büyük yıldızlarından biri olduğu vurgulandı.

"Nijeryalı forvet gol, güç ve hırsı bir araya getiriyor. Real Madrid, onu Mbappé merkezli yeni projenin tamamlayıcı parçası olarak görüyor. Santiago Bernabéu'da Osimhen'in adı yüksek sesle yankılanıyor." değerlendirmesi yapıldı.

GALATASARAY CEPHESİ BEKLEMEDE

Galatasaray'ın Osimhen'i sezon başında kadrosuna katmasının ardından ortaya koyduğu performans, oyuncuyu yeniden Avrupa gündeminin merkezine taşıdı. Sarı-kırmızılılar henüz resmi bir açıklama yapmazken, bu değerde bir teklif gelmesi durumunda Avrupa basınının gözünü İstanbul'a çevireceği ifade ediliyor.

Salih Söğüt
Haberler.com / Spor
