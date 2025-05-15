ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Real Madrid, Mallorca'yı Son Dakikada Geçti

Real Madrid, Mallorca'yı Son Dakikada Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Maçta Arda Güler 90 dakika forma giydi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in 90 dakika forma giydiği maçta Santiago Bernabeu Stadı'nda Mallorca'yı ağırladı.

Maça hızlı başlayan konuk ekip, Martin Valjent'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe ile beraberliği sağladı.

Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 90+5'de Jacobo Ramon'la golü bularak skoru 2-1'e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Ligin bitimine 2 hafta kala puanını 78'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Süper Lig'in o ekibi Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.