Real Madrid, Mallorca'yı Son Dakikada Geçti
İspanya 1. Futbol Ligi'nde Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı 90+5'te attığı golle 2-1 mağlup etti. Maçta Arda Güler 90 dakika forma giydi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, konuk ettiği Mallorca'yı son dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.
LaLiga'nın 36. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in 90 dakika forma giydiği maçta Santiago Bernabeu Stadı'nda Mallorca'yı ağırladı.
Maça hızlı başlayan konuk ekip, Martin Valjent'in 11. dakikadaki golüyle öne geçti.
İkinci yarıya hızlı başlayan Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe ile beraberliği sağladı.
Maçın son anlarında ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 90+5'de Jacobo Ramon'la golü bularak skoru 2-1'e taşıdı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
Ligin bitimine 2 hafta kala puanını 78'e yükselten Real Madrid, maç fazlasıyla lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.