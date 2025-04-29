Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Real Madrid'li Rüdiger'e 6 Maç Ceza

Real Madrid'li Rüdiger'e 6 Maç Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Kral Kupası finalinde hakeme itiraz eden Rüdiger, 6 maç ceza aldı. Real Madrid'de, zapası nedeniyle bu ceza oyuncunun sezon performansını etkilemeyecek.

İspanya futbol Kral Kupası finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid'de hakeme yedek kulübesinden itiraz eden ve cisim fırlatan 32 yaşındaki Alman defans oyuncusu Rüdiger'e 6 maç ceza verildi.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında, Real Madrid'de oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde kalan Rüdiger ile Lucas Vazquez'in hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart görmelerinin cezaları duyuruldu.

Rudiger'in hakeme "isabet etmeyen cisim fırlattığı" gerekçesiyle 6 maç ceza aldığı belirtilen açıklamada, Vazquez'e hakeme itirazı sonrası verilen kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verildiği bildirildi.

Diz ameliyatı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek Rudiger'in bu sezon 6 maçlık cezadan kapsamında çok fazla etkilenmesi beklenmiyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.