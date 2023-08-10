Real Madrid Kalecisi Courtois'nın Dizinde Yırtık Tespit Edildi

İspanyol ekibi Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Courtois'nın önümüzdeki günlerde ameliyat olması ve uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İspanyol ekibi Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini açıkladı.

İspanya LaLiga'da yeni sezon yarın oynanacak iki maç ile başlayacak. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Real Madrid'e Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Courtois'nın uzun süre formasından uzak kalması bekleniyor.