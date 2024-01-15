Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası Mesut Özil'e benzettiği Arda Güler'in lakabını açıkladı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupası finali için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-1 kazanırken, maç sonu Rudiger, milli yıldız Arda Güler'e nasıl seslendiklerini açıkladı.

"REAL MADRID'İN GELECEĞİ ARDA GÜLER"

Arda Güler ile ilgili konuşan Rudiger, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler.

"'ARDA ABİ' DİYORUZ"

"Arda Güler'i soyunma odasında nasıl çağırıyorsunuz?" sorusuna ise Rudiger, "Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz" şeklinde konuştu.

"MAÇ PLANIMIZ DEFANSIN ARKASINA SARKMAKTI"

Alman stoper maçla ilgili ise, "Maça çok iyi başladık. Defansın arkasına sarkmak maç planımızdı. Her zaman tehdit yaratabildi Rodrygo ve Vinicius. Bunun da karşılığını aldık. Maç maç bakacağız kupalara, böyle ilerleyeceğiz. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz" dedi.