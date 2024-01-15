Üye Girişi
Haberler

Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası Mesut Özil'e benzettiği Arda Güler'in lakabını açıkladı

Güncelleme:
Abone Ol

Barcelona'yı 4-1 yenerek İspanya Süper Kupası'nı kazanan Real Madrid'de Antonio Rudiger, karşılaşmanın ardından Arda Güler'den övgü dolu ifadelerle bahsetti. Milli yıldızı, Mesut Özil'e benzettiğini belirten Rudiger, "Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Real Madrid ile Barcelona, İspanya Süper Kupası finali için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 4-1 kazanırken, maç sonu Rudiger, milli yıldız Arda Güler'e nasıl seslendiklerini açıkladı.

"REAL MADRID'İN GELECEĞİ ARDA GÜLER"

Arda Güler ile ilgili konuşan Rudiger, "Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım. Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Daha iyi oluyor her geçen gün. Real Madrid'in geleceği Arda Güler.

Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası Arda Güler'in lakabını açıkladı

"'ARDA ABİ' DİYORUZ"

"Arda Güler'i soyunma odasında nasıl çağırıyorsunuz?" sorusuna ise Rudiger, "Arda Güler bana Mesut Özil'i hatırlatıyor. Ona 'Arda Abi' diyoruz" şeklinde konuştu.

Real Madrid'in yıldızı Rudiger, tarihi zafer sonrası Arda Güler'in lakabını açıkladı

"MAÇ PLANIMIZ DEFANSIN ARKASINA SARKMAKTI"

Alman stoper maçla ilgili ise, "Maça çok iyi başladık. Defansın arkasına sarkmak maç planımızdı. Her zaman tehdit yaratabildi Rodrygo ve Vinicius. Bunun da karşılığını aldık. Maç maç bakacağız kupalara, böyle ilerleyeceğiz. Her zaman bu şekilde ilerleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Barcelona Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

15 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Real Madrid - Barcelona maç özeti! (VİDEO) Real Madrid - Barcelona maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maç özeti! (VİDEO) Manchester United - Tottenham maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title