Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte Real Madrid'de takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan milli oyuncu Arda Güler için kulübün resmi sitesinden bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda Arda Güler için, ''Bu sezon takımımız için vazgeçilmez olduğunu kanıtladı ve istatistikleri de bunu gösterdi. Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi." denildi.

  • Arda Güler, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi.
  • Arda Güler, bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta 3 gol ve 7 asist yaptı.

Carlo Ancelotti döneminde neredeyse hiç forma şansı bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin ardından takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

REAL MADRID'DEN ARDA'YA ÖVGÜ

İspanyol hocayla birlikte ilk 11'in vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler için Real Madrid Kulübü resmi sitesinden övgü dolu dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

''VAZGEÇİLMEZ OLDUĞUNU KANITLADI''

Yapılan paylaşımda, "Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez olduğunu kanıtladı ve istatistikleri de bunu gösterdi. Orta saha oyuncusu, Real Madrid'in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan Arda, bu maçlarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
