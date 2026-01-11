Haberler

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Güncelleme:
İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona ile karşılaşacak Real Madrid, maç öncesi yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Real Madrid, paylaştığı ilk 11 görselinde Arda Güler'e de yer verdi ancak milli oyuncunun yedekler arasında olduğu ortaya çıktı.

  • Real Madrid'in sosyal medya hesabında yapılan ilk 11 paylaşımında Arda Güler'in kadroda yer aldığı görüldü.
  • Real Madrid'in sonradan yaptığı yeni ilk 11 paylaşımında Arda Güler'in yedekler arasında yer aldığı görüldü.
  • Real Madrid'in ilk paylaştığı görselde bir yanlışlık olduğu ve sonradan fark edildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Real Madrid'den skandal bir hata geldi.

YANLIŞ 11 GÖRSELİ KULLANDILAR

Real Madrid'in sosyal medya hesabından yapılan ilk 11 paylaşımında milli yıldızımız Arda Güler'in kadroda yer aldığı görüldü. Herkes Arda Güler'in El Clasico'ya ilk 11'de başlayacağını düşünürken Real Madrid'den yeni bir ilk 11 paylaşımı gelmesiyle birlikte gerçek sonradan ortaya çıktı.

ARDA GÜLER BU KEZ YEDEKLER ARASINDA

Real Madrid sosyal medya hesabından yapılan yeni ilk 11 paylaşımında Arda Güler'in yedekler arasında yer aldığı görüldü. Arda'nın yerine Gonzalo'nun kadroya girdiği gözlemlendi. Yapılan açıklamalara göre; İspanyol devinin ilk paylaştığı görselde bir yanlışlık olduğu, sonradan fark edildiği ifade edildi.

