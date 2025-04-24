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Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Real Madrid'i yıkan haber! Yıldız oyuncu sezonu kapattı
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Real Madrid'e yıldız futbolcuları Eduardo Camavinga'dan kötü haber geldi. İspanyol devi, sol adduktor tendonunda tam yırtık teşhisi konan Camavinga'nın sezonu kapattığını açıkladı.

La Liga'da şampiyonluğu hedefleyen Real Madrid'in sakatlıklardan yana yüzü gülmüyor. Madrid'e bir sakatlık haberi de Camavinga'dan geldi. İspanyol devi, Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

SEZONU KAPATTI

Yapılan kontrollerde Camavinga'nın sol adduktor tendonunda tam yırtık tespit edildiği açıklandı. Yıldız orta saha, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Camavinga'nın Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giymesi beklenmiyor.

RAKAMLARI

Bu sezon 34 maça çıkan Camavinga, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Fransız orta sahanın Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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