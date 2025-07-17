Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de omzundan ameliyat edilen İngiliz orta saha Jude Bellingham 3 ay forma giyemeyecek.

İspanya ekibi Real Madrid'de orta sahada görev yapan yıldız oyuncu Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

3 AY SAHALARDA UZAK KALACAK

Yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan ameliyat edilen İngiliz futbolcu Jude Bellingham, 3 ay sahalardan uzak kalacak. Real Madrid Kulübü, Bellingham'ın uzun süredir sakatlığının bulunduğu sol omzundan başarılı bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Rehabilitasyon süreci başlayan 22 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid'de 58 maça çıkan Bellingham, 15 gol kaydetti. Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun kulübü ile 2029 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
Tatilde aşk tazeledi! Somer Şef'e sevgilisinden karpuzlu jest

Romantik jest! Sevgilisine havuzda karpuz yedirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu

Aniden yola fırladılar, sürücünün yaptığı "yok artık" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.