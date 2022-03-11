Real Madrid hezimeti sonrası Messi'ye çok ağır suçlama: Yaptığı sahtekarlık - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Real Madrid hezimeti sonrası Messi'ye çok ağır suçlama: Yaptığı sahtekarlık

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e yenilerek turnuvaya veda eden Paris Saint-Germain büyük hayal kırıklığı yarattı. Fransız devinin eski yıldızlarından Jeremy Rothen, Neymar ve Messi'yi eleştirirken, "İki maçta da iyi oynayan tek oyuncu Kylian Mbappe'ydi. Messi'nin geldiğinden beri yaptığı tek şey sahtekarlık." dedi.

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin yankıları sürüyor. Son olarak ransız ekibinin eski futbolcusu Jeremy Rothen yaptığı açıklamada, takımın yıldızları Messi ve Neymar'ı topa tuttu.

"İKİ MAÇTA DA EN İYİ OYNAYAN TEK OYUNCU MBAPPE"

Ajansspor'da yer alan habere göre, "Ülkemizde de Ankaragücü forması giyen PSG'nin eski yıldız oyuncularından Jeremy Rothen bu elenmeden dolayı oldukça sinirli. Lionel Messi için "Sahtekar" ifadesini kullanan Rothen PSG'li oyuncuları sert bir dille eleştirde. Rothen, "Real Madrid mağlubiyeti sonrası sorumluları Messi ve Neymar'dır. Sorumluluklarını üstlenmek onlara kalmış. İki maçta da iyi oynayan tek oyuncu Kylian Mbappe'ydi. Messi'nin geldiğinden beri yaptığı tek şey sahtekarlık.." dedi.

"ADINI SÖYLEMEK BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Messi'ye sahtekar diyen Rothen, Neymar'ı eleştirirken Brezilyalı yıldız için 'Diğeri' tabirini kullandı. "Diğeri de tüm topları kaybetti. Diğeri diyorum çünkü adını söylemek beni çok rahatsız ediyor. Orada olması şaka gibi. PSG'deki oyuncuların yüzde 50'sinden daha kötü. O oradayken bahane aramaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, Lionel Messi, Neymar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Bunyamin Tokay:

Evet messi kötü oynamis olabilir ama senin messiye sahrekar demeye hakkin yok senin kariyerin kadar ünvan almistir.adamin kariyerinin sonu geliyor çünkü ve daha psg ye transfer olali 1 yil oldu messi kariyeri boyunca barçada oynadigindan orda daha rahat oynadi ayni performasi psg de göstermesini beklemek saçma

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
Halit Dursun:

ne sandiniz ?? messi barcelonadaki gibimi olacakdi ? yaslanmis artik oda ronaldoda... bunlardan 25-30 yaslanrindaki gibi futbol beklemeyelim artik...

Cevap Yaz 15 28 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title