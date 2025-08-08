Real Madrid, Gonzalo Garcia ile Sözleşmeyi Uzattı
Real Madrid, 21 yaşındaki İspanyol santrafor Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzattı. Garcia, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 4 gol atarak turnuvanın gol kralı olmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030'a kadar uzatma konusunda anlaştı." denildi.
İspanyol futbolcu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda attığı 4 gol ile turnuvanın gol kralı olmuştu.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor