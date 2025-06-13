Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Kadrosuna Kattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.

İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.

Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.

İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.