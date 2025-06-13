Real Madrid, Franco Mastantuono'yu Kadrosuna Kattı
İspanyol futbol devi Real Madrid, Arjantinli sağ kanat oyuncusu Franco Mastantuono ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki oyuncu, River Plate'de 62 maçta 11 gol attı ve Arjantin Milli Takımı tarihindeki en genç oyuncu unvanına sahip.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, River Plate'den Franco Mastantuono'yu kadrosuna kattı.
İspanya kulübünden yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 6 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Futbol hayatına River Plate altyapısında başlayan sağ kanat oyuncusu, Arjantin ekibinde 62 maçta 11 gol kaydetti.
Mastantuono, Arjantin Milli Takımı tarihinde resmi bir maçta forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip.
İspanya basına göre, Real Madrid bu transfer için River Plate'e 45 milyon avro bonservis bedeli ödedi.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor