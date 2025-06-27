Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Salzburg'u 3-0 Mağlup Etti

REAL Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Salzburg'u 3-0 yendi. Bu sonuçla Real Madrid, grubu 7 puanla lider tamamladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu 3'üncü maçında Real Madrid ile Salzburg karşı karşıya geldi. Lincoln Financial Field'da oynanan karşılaşmada, eflatun-beyazlı ekip rakibini 40'ıncı dakikada Vinicius, 45+3'üncü dakikada Valverde ve 84'üncü dakikada Gonzalo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 67'nci dakika yerini Modric'e bıraktı. Bu sonuçla puanını 7'ye yükselten Real Madrid, grubu birinci sırada tamamladı.

SON 16 TURU'NDA ARDA GÜLER İLE KENAN YILDIZ RAKİP

H Grubunu ilk sırada tamamlayan Real Madrid'in Son 16 Turu'ndaki rakibi bir diğer milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus oldu. G Grubu'ndaki son maçında Manchester City'e 5-2 mağlup olan İtalyan ekibi grubunu ikinci sırada tamamlamıştı. Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getirecek karşılaşma 1 Temmuz Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Inter – Fluminense

Manchester City - Al Hilal

Palmeiras – Botafogo

Benfica – Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo Bayern Münih

Real Madrid – Juventus

Borussia Dortmund - Monterrey