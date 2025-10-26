Haberler

Real Madrid, El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde Real Madrid, 'El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Maçta Kylian Mbappe ve Jude Bellingham'ın golleriyle galip gelen Madrid ekibi, 27 puana ulaştı. Barcelona ise 22 puanla ikinci sırada kaldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (LaLiga) 10. hafta mücadelesinde Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan "El Clasico"da Real Madrid, 22. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Barcelona, 38. dakikada Fermin Lopez ile beraberliği yakaladı.

Maçın 43. dakikasında Jude Bellingham'la tekrar öne geçen Real Madrid, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

90+10. dakikada Barcelona'da Pedri kırmızı kart gördü.

Real Madrid'de ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 66. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Lider Real Madrid, puanını 27'ye yükseltirken Barcelona, 22 puanla ikinci sırada kaldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
title
