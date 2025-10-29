Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'de Dani Carvajal'in sakatlanmasının ardından sağ bek pozisyonu için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan menajerler, kulüp başkanı Florentino Perez ile temasa geçerek A Millî Takım'ın oyuncusu Zeki Çelik'i önerdi.

"BERNABEU'YU ARADILAR"

Defensa Central'de yayımlanan haberde, "İtalya'dan bazı aracılar, Carvajal'in sakatlığı sonrası Real Madrid yönetimini arayarak Perez'in sağ bek transferine yönelik fikirlerini öğrenmeye çalıştı. Bu görüşmelerde Zeki Çelik'in ismi gündeme geldi" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER DETAYLARI

Habere göre AS Roma'nın 28 yaşındaki sağ beki Zeki Çelik, Real Madrid'e ocak ayında transfer olabilir. Çelik'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Roma yönetimi, 5 milyon euro civarında bir teklif gelmesi hâlinde transfere yeşil ışık yakabilir.

ZEKİ ÇELİK'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon AS Roma formasıyla 10 resmi maça çıkan Zeki Çelik, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

ARDA GÜLER'İN ARDINDAN BİR TÜRK DAHA

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından, İspanyol devinde ikinci bir Türk oyuncunun forma giyme ihtimali futbolseverleri heyecanlandırdı. Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid tarihinde aynı anda iki Türk futbolcunun yer aldığı ilk dönem yaşanacak.