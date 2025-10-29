Haberler

Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Real Madrid'e yeni Türk yıldız! Arda Güler'den sonra bir bomba daha
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Güler'in ardından bir başka Türk futbolcunun daha Real Madrid'e transfer olabileceği iddiası İspanyol basınında geniş yer buldu. Dani Carvajal'in sakatlığının ardından, AS Roma forması giyen Zeki Çelik'in adı Real Madrid ile anılmaya başladı.

  • Real Madrid, AS Roma'nın sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'i ocak ayında transfer etmeyi planlıyor.
  • Zeki Çelik'in AS Roma ile sözleşmesi 2026'da sona eriyor ve kulübü 5 milyon euro teklife açık.
  • Zeki Çelik'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro ve bu sezon 10 resmi maça çıktı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid'de Dani Carvajal'in sakatlanmasının ardından sağ bek pozisyonu için yeni bir isim gündeme geldi. İtalyan menajerler, kulüp başkanı Florentino Perez ile temasa geçerek A Millî Takım'ın oyuncusu Zeki Çelik'i önerdi.

"BERNABEU'YU ARADILAR"

Defensa Central'de yayımlanan haberde, "İtalya'dan bazı aracılar, Carvajal'in sakatlığı sonrası Real Madrid yönetimini arayarak Perez'in sağ bek transferine yönelik fikirlerini öğrenmeye çalıştı. Bu görüşmelerde Zeki Çelik'in ismi gündeme geldi" ifadelerine yer verildi.

TRANSFER DETAYLARI

Habere göre AS Roma'nın 28 yaşındaki sağ beki Zeki Çelik, Real Madrid'e ocak ayında transfer olabilir. Çelik'in kulübüyle olan sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Roma yönetimi, 5 milyon euro civarında bir teklif gelmesi hâlinde transfere yeşil ışık yakabilir.

ZEKİ ÇELİK'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon AS Roma formasıyla 10 resmi maça çıkan Zeki Çelik, savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Transfermarkt verilerine göre milli futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

ARDA GÜLER'İN ARDINDAN BİR TÜRK DAHA

Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin ardından, İspanyol devinde ikinci bir Türk oyuncunun forma giyme ihtimali futbolseverleri heyecanlandırdı. Eğer transfer gerçekleşirse, Real Madrid tarihinde aynı anda iki Türk futbolcunun yer aldığı ilk dönem yaşanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Futbolcu alımlarında yaş çok önemli. Hele ki İspanya'da

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.