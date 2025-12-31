Haberler

Real Madrid'e Mbappe'den kötü haber: Haftalarca forma giyemeyecek

Güncelleme:
Real Madrid'de yaşadığı sakatlık sonrası dizinde lezyon tespit edilen Fransız futbolcu Kylian Mbappe en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

  • Kylian Mbappe'nin dizinde lezyon tespit edildi.
  • Mbappe'nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
  • Mbappe bu sezon Real Madrid formasıyla 24 maçta 29 gol attı ve 5 asist yaptı.

La Liga'da zirve takibini sürdüren Real Madrid'e Fransız yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'den kötü haber geldi.

MBAPPE DİZİNDEN SAKATLIK YAŞADI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Dizindeki sakatlık nedeniyle son 10 gündür büyük ağrı çeken Kylian Mbappe'nin bugün çekilen MR'ında dizinde lezyon tespit edildi. Dizinde tespit edilen bu lezyon sonra doktorlar Mbappe'nin oynamamasını ve dinlenmesi gerektiğini dile getirdi.

EN AZ 3 HAFTA YOK

Çıkan haberlerde, Mbappe'nin bu sakatlığı sonrasında en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun ocak ayının sonunda yeniden takıma katılması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maçta sahaya çıkan Mbappe, 29 gol atarken, 5 golün de asistini yaptı.

İsmail Elal
Haberler.com / Spor
