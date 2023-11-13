Real Madrid doktorunun söyledikleri Arda Güler'i gözyaşlarına boğdu: Yıkıldım

4 ayda 3 sakatlık yaşayan ve Real Madrid formasını henüz hiç giyemeyen Arda Güler, zor günlerden geçiyor. Milli futbolcu doktoru tarafından son sakatlığı yüzüne açıklandığında gözyaşlarına boğuldu. Güler'in yaşadıkları karşısında, "Ne zaman oynayacak olsam hep aynı böyle oluyor, yıkıldım." dediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yakasını sakatlıktan kurtaramıyor. Milli futbolcu son sakatlığını öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Arda Güler son sakatlığının ardından büyük bir yıkım yaşadı. Milli futbolcunun, eflatun-beyazlıların doktorunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağını söylemesi sonrası gözyaşlarını tutamadığı ve "Ne zaman oynayacak olsam hep aynı böyle oluyor, yıkıldım." dediği iddia edildi.

DOKTORUN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Marca'da yer alan haberde ise, Real Madrid'de başta Arda Güler olmak üzere birçok futbolcu sık sık sakatlanıyor. Genç yıldızın, 3. kez sakatlanması ve Bellingham'ın da sahalardan uzak kalması sonrası eflatun-beyazlılarda baş doktor Niko Mihic'in görevine son verildiği ifade edildi.