Real Madrid'den sürpriz transfer! Çoğu insan bu ismi ilk kez duydu

Gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen ve Dean Huijsen ile Trent Alexander-Arnold gibi yıldızları kadrosuna katan Real Madrid, bu kez sürpriz bir transfere imza attı.

17'LİK ON NUMARA REAL MADRİD'DE

Real Madrid, Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate forması giyen 17 yaşındaki on numara Franco Mastantuono'yu transfer ettiğini açıkladı. Eflatun-beyazlılar, geleceğin önemli oyuncuları arasında gösterilen genç oyunc için kulübüne 45 milyon euro bonservis ödedi. İspanyol devi ayrıca Mastantuono ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen 17'lik yıldızMastantuono 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.