Haberler

Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama

Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in transfer edileceği yönündeki iddiaları net ifadelerle yalanlarken, genç yıldızın kulübün gelecek planlarında önemli bir rol üstleneceğini ortaya koydu.

  • Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Arda Güler'in yeteneğinden faydalanmak istediklerini açıkladı.
  • Arda Güler'in Real Madrid'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi.
  • Arda Güler'in sezon sonunda Arsenal veya Chelsea'ye 90 milyon euro bedelle transfer olacağı iddiaları bulunuyor.

Real Madrid cephesinden Arda Güler'in geleceğine dair gelen açıklama, Arsenal ve Chelsea iddialarına net bir yanıt niteliği taşıdı.

REAL MADRİD'DEN ARDA GÜLER İÇİN NET MESAJ

Arda Güler'in sezon sonunda Arsenal ya da Chelsea'ye 90 milyon euro bedelle transfer olacağı yönündeki iddialar İspanya'da geniş yankı uyandırmıştı. Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'nın, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalar ise bu söylentileri adeta ortadan kaldırdı.

ARBeloA: ONUN YETENEĞİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısında Arda Güler hakkında değerlendirmelerde bulunan Arbeloa, milli futbolcuya duydukları güveni açık şekilde dile getirdi. Arbeloa, Arda'nın oyun kalitesine vurgu yaparak, "Arda'nın muhteşem bir kalitesi var. Vizyonu ve pas yeteneği çok üst seviyede. Savunmada da oldukça başarılı" ifadelerini kullandı.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN YÜKSEK MÜCADELE

Arda Güler'in çalışma disiplinine dikkat çeken Arbeloa, genç oyuncunun savunma görevleri nedeniyle maçları oldukça yorgun tamamladığını ancak bunun takıma büyük katkı sağladığını belirtti. İspanyol teknik adam, Arda'nın hem orta saha hem de hücum hattına daha yakın pozisyonlarda daha da parlayabileceğini söyledi.

GELECEK PLANLARINDA ÖNEMLİ YERİ VAR

Arbeloa, "Onun yeteneğinden faydalanmak istiyoruz. Gelişmeye devam etmeli. En üst seviyede mücadele gerektiren maçlar geldiğinde bize mutlaka yardımcı olacaktır" sözleriyle Arda Güler'in Real Madrid'in gelecek planlarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün! Özgür Özel de salonda, ilk savunma başkan yardımcısından

Türkiye'nin konuştuğu davada 2. gün! İlk savunma o isimden alındı
Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım

Sinem'i katleden caniden acılı aileyi çıldırtan mektup