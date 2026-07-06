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Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi

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Real Madrid Erkek Basketbol Takımı, başantrenörlük görevi için Pedro Martinez ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar anlaştı. Son olarak Valencia'yı çalıştıran Martinez, daha önce EuroCup ve EuroLeague'de yılın koçu seçilmişti.

Real Madrid Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Pedro Martinez getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Real Madrid ve Pedro Martinez, kendisinin 2028-2029 sezonunun sonuna kadar, yani önümüzdeki üç sezon boyunca kulübümüzün A takımının antrenörü olması konusunda anlaşmaya vardılar." denildi.

Son olarak Valencia'yı çalıştıran Martinez, 2017 ve 2025 sezonlarında Avrupa Kupası'nda (EuroCup), 2026 sezonunda ise Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) yılın koçu seçildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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