Valverde-Tchouameni kavgasını doğrulayan Real Madrid, disiplin soruşturması açtı

Real Madrid, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni arasında antrenmanda ve soyunma odasında yaşanan kavgalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Olay sonrası Valverde hastanede dikiş attırdı.

Real Madrid Kulübü, iki yıldız oyuncusu Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından oyuncular Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatmaya karar verdiğini duyurur. Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçlarını da en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Marca gazetesi, internet sayfasında manşete taşıdığı olayda, Fransız futbolcu Tchouameni ve Uruguaylı futbolcu Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığını, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğünü yazmıştı.

Haberde, Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp, evine gittiği belirtilmişti.

LaLiga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
