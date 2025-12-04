Haberler

Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok
Güncelleme:
Trent Alexander-Arnold, Athletic Bilbao maçında sakatlanarak Real Madrid'deki üçüncü sakatlığını yaşadı. İngiliz oyuncunun iki ay sahalardan uzak kalması beklenirken, Carvajal'in de sakat olması nedeniyle sağ bekte Valverde'nin görev yapacağı ifade edildi.

  • Real Madrid'in yeni transferi Trent Alexander-Arnold, Athletic Bilbao maçında sakatlandı.
  • Trent Alexander-Arnold'un sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalacak.
  • Real Madrid'de sağ bek pozisyonunda Dani Carvajal'in de sakat olması nedeniyle Fede Valverde'nin bu pozisyonda görev yapması bekleniyor.

Real Madrid, bu sezon sakatlıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Takımın yeni transferi Trent Alexander-Arnold, Athletic Bilbao karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İngiliz futbolcu, Madrid kariyerinde üçüncü kez sakatlık problemi yaşadı.

İKİ AY FORMA GİYEMEYECEK

İspanya basınından COPE'un haberine göre Trent Alexander-Arnold'un son sakatlığı, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmasına neden olacak.

Arnold, daha önce geçirdiği sakatlıklar nedeniyle toplam yedi maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

SAĞ BEK KRİZİ DERİNLEŞTİ

Real Madrid'de sağ bek hattında ciddi bir sıkıntı oluştu. Arnold'un yanı sıra Dani Carvajal'in de sakatlığının devam etmesi, teknik heyeti zor durumda bıraktı. İspanyol devinde iki oyuncu dönene kadar sağ bek pozisyonunda Fede Valverdenin görev yapması bekleniyor.

Fadıl Aslan
Haberler.com / Spor
