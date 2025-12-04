Real Madrid'de deprem: Yıldız isim aylarca yok

Real Madrid, bu sezon sakatlıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Takımın yeni transferi Trent Alexander-Arnold, Athletic Bilbao karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. İngiliz futbolcu, Madrid kariyerinde üçüncü kez sakatlık problemi yaşadı.

İKİ AY FORMA GİYEMEYECEK

İspanya basınından COPE'un haberine göre Trent Alexander-Arnold'un son sakatlığı, yaklaşık iki ay sahalardan uzak kalmasına neden olacak.

Arnold, daha önce geçirdiği sakatlıklar nedeniyle toplam yedi maçta takımını yalnız bırakmıştı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta süre alan 27 yaşındaki oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.

SAĞ BEK KRİZİ DERİNLEŞTİ

Real Madrid'de sağ bek hattında ciddi bir sıkıntı oluştu. Arnold'un yanı sıra Dani Carvajal'in de sakatlığının devam etmesi, teknik heyeti zor durumda bıraktı. İspanyol devinde iki oyuncu dönene kadar sağ bek pozisyonunda Fede Valverdenin görev yapması bekleniyor.