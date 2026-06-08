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Real Madrid'de başkanlık seçimini kazanan Perez, Mourinho'yu açıkladı

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Real Madrid'de başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu. Perez, yüzde 65 oyla 2030'a kadar başkan seçildi.

Real Madrid Kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, eflatun-beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini duyurdu.

İspanya kulübünde 2030 yılına kadar başkanlığa seçilen Perez, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun tekrar takımın başına geçmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Seçim sonuçlarının ardından açıklamalarda bulunan 79 yaşındaki Perez, " Real Madrid'i savunmak için buradayım. Real Madrid'in şampiyonluklar kazanmaya devam etmesi için çalışacağız. Dünyanın en iyi stadyumu olan Santiago Bernabeu ile gurur duymaya devam edeceğiz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahip olmaktan, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho gibi bir Madridlinin geri dönmesinden gurur duyuyoruz. Hiç şüpheniz olmasın, ben başkan olduğum sürece Real Madrid, üyeleri için olmuştur, olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada, genel kurulda Perez'in 21 bin 741 (yüzde 65) oyla başkan seçildiği, diğer aday Enrique Riquelme'nin ise 11 bin 814 (yüzde 35) oy aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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