Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu
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Real Madrid, 10 sezondur formasını giyen Lucas Vazquez'e veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid, yarın başkanımız Florentino Perez'in de katılımıyla, oyuncumuz Lucas Vazquez için kurumsal bir anma ve veda töreni düzenleneceğini duyurdu. Real Madrid, kulübümüzün en büyük efsanelerinden Lucas Vazquez'e şükran ve sevgilerini sunmak istiyor." denildi.

La Liga ekibi Real Madrid, 10 yıldır formasını giyen 34 yaşındaki İspanyol sağ bek Lucas Vazquez'e veda ediyor.

VEDA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, " Real Madrid, yarın başkanımız Florentino Perez'in de katılımıyla, oyuncumuz Lucas Vazquez için kurumsal bir anma ve veda töreni düzenleneceğini duyurdu. Real Madrid, kulübümüzün en büyük efsanelerinden Lucas Vazquez'e şükran ve sevgilerini sunmak istiyor." denildi.

Real Madrid'de ayrılık resmen duyuruldu

REAL MADRİD KARİYERİ

Lucas Vazquez, 2007 yılında 16 yaşındayken Real Madrid'e katılırken altyapının her kademesinde oynadı. İspanyol futbolcu, Espanyol'da kiralık olarak geçirdiği bir sezonun ardından, Eylül 2015'te Real Madrid A takımıyla ilk maçına çıktı. Sağ bek oyuncusu, Real Madrid'deki 10 sezonda 402 maçta forma giydi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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