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Real Madrid'de Arda Güler krizi bitmiyor! Yönetimden sürpriz bir karar geldi

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Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin maçların son dakikalarında Arda Güler'i oyuna alması taraftarları çileden çıkartmıştı. Real Madrid yönetimi, Arda Güler için sürpriz bir karar aldı. Arda Güler, yaz aylarında Real Madrid'den ayrılma konusunda gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in takımda kalmasını istiyor.

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i maçların son dakikalarında oyuna alması taraftarları çileden çıkartmıştı. Real Madrid yönetimi Arda Güler için sürpriz bir karar aldı.

AYRILIK İHTİMALİ VAR

Daha fazla forma şansı bulmak ve düzenli forma giyebilmek adına Real Madrid'den ayrılma ihtimalini de göz önünde bulunduran Arda Güler'in yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği öne sürülmüştü.

YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR

Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in takımda kalmasını istiyor. Milli futbolcu ise Inter başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden yapılması muhtemel teklifleri gördükten sonra kesin kararını verecek.

"KARİYERİ BOYUNCA KALABİLİR"

Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid yönetimi, Martih Odegaard örneğinde olduğu gibi Arda Güler'in ayrılığına sıcak bakmıyor. Arda Güler için yapılan açıklamada, "Arda Güler, Martin Odegaard gibi değil. Biraz daha sabırlı olursa tüm kariyeri boyunca Real Madrid'de forma giyebilir." denildi.

Real Madrid'de Arda Güler krizi bitmiyor! Yönetimden sürpriz bir karar geldi
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

medyanın uydurması kardeşim ya hu... kriz mriz yok. çocuk yetenekli ve bir çok kulüp kadrosunda istiyor. aston villa teknik direktörü bizzat açıkladı, aradığımız herşey Ardada var diye. madrid de Ardadaki potansiyeli görüyor ve bırakmak istemiyor. Arda da madridde kalacağım, hatta ev aldım dedi. son maçlarda zaten çocuk klasını gösterdi. taraftar da seviyor. inşallah her şey yolunda giders uzun yıllar madridde aslanlar gibi oynayacak. ve madrid efsanesi olacak, tam da istediği gibi.

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Haber YorumlarıAlattin sert:

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