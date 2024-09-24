Bazen şans da lazım! Ancelotti'den olay Arda Güler kararı

Bazen şans da lazım! Ancelotti'den Arda Güler'e ceza gibi karar

Real Madrid'in ligde oynadığı son karşılaşmada milli yıldız Arda Güler'i ilk 11'de başlayan Ancelotti genç yıldızı 55. dakikada oyundan alırken, bu hafta oynanacak mücadelede kulübeye çekeceği öğrenildi.

Real Madrid son oynanan Espanyol karşılaşmasında ilk 11'de başlattığı Arda Güler'i 55. dakikada oyundan alırken, bu haftaki Alaves mücadelesinde kulübede beklemeye hazırlanıyor.

AS'ta yer alan habere göre Ancelotti, Espanyol maçında ilk 11'de başlatarak sağ açıkta görev verdiği Arda Güler'in yerine Rodrygo'yu çekecek.

Yeniden ilk 11'e dönecek olan Vinicius Jr. da sol açıkta olacak. İtalyan hocanın ileri uçta ise Mbappe ya da Endrick'e şans vermesi bekleniyor.

GOL YA DA ASİST YAPAMADI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 7 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 247 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.