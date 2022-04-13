Real Madrid Chelsea'yi uzatmada, Villarreal Bayern Münih'i son dakikalarda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım, Villarreal ve Real Madrid oldu. Villarreal, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih'i eleyerek büyük bir sürprize imza attı. Real Madrid ise Chelsea karşısında çok zor anlar yaşamasına ve sahasında uzatmada yenilmesine karşın tur atladı.

Villarreal, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Bayern Münih ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak yarı finale çıktı.

Bayern Münih'in 52. dakikada Lewandowski'yle öne geçtiği maçta, Villarreal'e turu getiren gol 88. dakikada Chukwueze'den geldi.

Real Madrid uzatmada yarı finalde

Gecenin diğer yarı final maçı da nefes kesti.

Real Madrid geçen hafta Chelsea'yi Londra'da 3-1 mağlup etmişti ve rövanş maçına büyük avantajla çıktı. Ancak İspanyol devi sahasındaki maçta kabus dolu anlar yaşadı.

Chelsea; 15. dakikada Mount, 51. dakikda Rüdiger ve 75. dakikada Werner'in golleriyle 3-0 öne geçti.

Real Madrid, 80. dakikada Rodrygo'nun golüyle maçı uzatmaya götürdü.

Londra'daki maçta hat-trick yapan Real Madrid'in Fransız golcüsü Benzema, 96. dakikada attığı golle takımına turu getirdi.

Manchester City ve Liverpool favori

Şampiyonlar Ligi'nde diğer iki yarı finalist Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak iki karşılaşmanın ardından belli olacak.

İngiliz takımları Manchester City ve Liverpool rövanş maçlarına avantajlı çıkıyor.

Çeyrak final ilk maçlarında Manchester City sahasında Atletico Madrid'i 1-0, Liverpool ise deplasmanda Benfica'yı 3-1 mağlup etmişti. Rövanş maçları Madrid ve Liverpool'da oynanacak.

Yarı finalde Real Madrid, Manchester City-Atletico Madrid eşleşmesinin; Villarreal ise Liverpool- eşleşmesinin galibiyle karşlışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçlarının tarihleri 26-27 Nisan ve 2-3 Mayıs.

Final maçı ise 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak.