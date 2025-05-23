Real Madrid, Carlo Ancelotti ile Yollarını Ayırdı

Real Madrid, Carlo Ancelotti ile Yollarını Ayırdı
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İspanyol futbol devi Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Ancelotti, kulüp tarihinde önemli başarılara imza atmıştı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

İspanya LaLiga takımlarından Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti ile yola devam edilip edilmeyeceği merak konusuydu. İspanyol kulübü, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Başkan Florentino Perez, Real Madrid'in internet sitesine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ancelotti'nin sonsuza kadar Real Madrid ailesinin bir parçası olduğunu ve kulübün değerlerini çok iyi temsil ettiği için gurur duyduklarını belirtti.

65 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in başında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupası, 2 La Liga şampiyonluğu, 2 Copa del Rey şampiyonluğu ve 2 İspanya Süper Kupası olmak üzere 6 sezonda toplam 15 kupa kazandı.

Başarılı çalıştırıcı, yarın TSİ 17.15'te Real Madrid'in Real Sociedad'ı konuk edeceği müsabakada son kez takımın başında yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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